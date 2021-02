Leistung von Amin Younes gegen den FC Bayern beeindruckt Joachim Löw

Sonderlob von Löw, der damit klar zum Ausdruck bringt: Ich habe Younes für die EM im Blick! Das letzte seiner fünf Länderspiele bestritt der Confed-Cup-Sieger von 2017 am 8. Oktober 2017, in der WM-Quali gegen Aserbaidschan (5:1).

Hütter lobt Younes als "Weltklasse"

Via Amsterdam und Neapel ist Younes im vergangenen Oktober mit einer Kaufoption in Frankfurt gelandet und kommt dort immer besser in Tritt. Sein Trainer Adi Hütter bezeichnete seine Gala-Vorstellung am Samstag als "Weltklasse". Nun legt Löw nach.