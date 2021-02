Hertha BSC unter Pál Dárdai weiter sieglos - Negativrekord eingestellt

Seine ernüchternde Bilanz in den vier Spielen unter seiner Regie: ein Punktgewinn gegen den VfB Stuttgart. Die jüngste 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig war das insgesamt achte Berliner Spiel in Folge ohne Sieg. ( Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga )

Zugleich stellte die Alte Dame mit der vierten Heimpleite in Serie den Vereinsnegativrekord ein. Dreimal gab es eine solche Serie schon, zuletzt 2012 - in der letzten Abstiegssaison. Aktuell steht der Hauptstadtklub mit 18 Zählern aufgrund der besseren Tordifferenz im Vergleich zu Arminia Bielefeld, das noch ein Nachholspiel gegen Werder Bremen in der Hinterhand hat, knapp über dem Strich.