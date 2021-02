Frauenfussball: Deutschland startet mit Sieg gegen Belgien ins Jahr

Den deutschen Fußballerinnen gewinnen ihr erstes Spiel beim einem Drei-Nationen-Turnier. Am Mittwoch geht es um den Turniersieg.

Den deutschen Fußballerinnen ist ein ordentlicher Start in das neue Länderspieljahr gelungen.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann das erste Nachbarschaftsduell in Aachen gegen Belgien 2:0 (1:0) und kann das Drei-Nationen-Turnier mit einem weiteren Sieg gegen die Niederlande für sich entscheiden. Am Mittwoch geht es in Venlo gegen die Oranje Leeuwinnen, den Europameister und WM-Zweiten.