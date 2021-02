Premier League: Manchester City besiegt FC Arsenal dank Raheem Sterling

Manchester City eilt in der Premier League von Sieg zu Sieg. Dank eines Blitzstarts gegen Arsenal stellt das Guardiola-Team einen Rekord ein. Gündogan überzeugt.

Manchester City zieht in der Premier League weiter einsam seine Kreise.

Beim FC Arsenal feierte die Mannschaft von Pep Guardiola einen knappen 1:0-Sieg und baute damit die unglaubliche Serie auf 18 Pflichtspielsiege in Folge aus. Es war zudem der elfte Auswärtssieg in Serie, was die Einstellung des Klub-Rekordes bedeutete.