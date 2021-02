DEG feiert dritten Derbysieg der Saison gegen Köln

Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das dritte rheinische Derby der Saison gewonnen.

Die Düsseldorfer EG hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das dritte rheinische Derby der Saison gewonnen. In der 230. Auflage des Klassikers besiegte der achtmalige deutsche Meister die Kölner Haie mit 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) und festigte den zweiten Platz in der Nord-Gruppe. Kölns Rückstand auf die Play-off-Ränge beträgt als Sechster weiter fünf Punkte.