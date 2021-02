Bundesliga: Kehrt Sven Mislintat vom VfB Stuttgart zurück zum BVB?

"Ich bin gebürtiger Dortmunder. Das heißt, wenn es da ein Interesse gibt, dann ist das nichts, was mich kalt lässt, sondern dann freue ich mich über die Wertschätzung", sagte Sven Mislintat am Sonntag.

Mislintat hat sich noch nicht mit BVB getroffen

Mislintat über VfB: Geht nicht immer nur um Fußball

In Stuttgart hat Mislintat in nicht einmal zwei Jahren eine Mannschaft geformt, die sich in dieser Saison als Aufsteiger bravourös schlägt und phasenweise sogar begeistert. Wie unter anderem beim 5:1-Erfolg im Dezember in Dortmund, der das Ende für Trainer Lucien Favre bedeutete.