La Liga: Alexander Isak glänzt bei Real Sociedad mit Dreierpack

Damit hat der Schwede im sechsten Liga-Spiel in Folge getroffen und in diesen sechs Partien stolze neun Treffer erzielt. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Isak gelingt beim BVB nie der Durchbruch

Dort konnte der damals 17-Jährige allerdings nie richtig Fuß fassen. Daher wurde er zunächst im Januar 2019 an Willem II Tilburg verliehen und nach vielversprechenden Leistungen in den Niederlanden im folgenden Sommer für 6,5 Millionen Euro an Real Sociedad verkauft

Doch da der BVB weiterhin von seinem Talent überzeugt war, hat sich der Klub vor dem Verkauf laut SPORT1 -Informationen eine Rückkaufoption in Höhe von unter 30 Millionen Euro in dem bis 2024 laufenden Vertrag zugesichert.

Isak denkt nicht an Rückkehr nach Dortmund

Dieser klang vor einiger Zeit noch wenig an einer Rückkehr zum BVB interessiert. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass Dortmund in meiner Vergangenheit liegt. Und nicht in meiner Zukunft", sagte Isak und fuhr fort: "Ich fühle mich hier wirklich wohl und verschwende keinen Gedanken daran, zurückzukehren."