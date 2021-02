Dank Kunstschütze Sabitzer: RB Leipzig heizt Titelkampf an

RB Leipzig kommt bis auf zwei Punkte an die Bayern heran © AFP/SID/SOEREN STACHE

RB Leipzig hat den Titelkampf in der Fußball-Bundesliga dank einer Galavorstellung von Marcel Sabitzer neu entfacht. Der überragende Kapitän leitete am Sonntag das souveräne 3:0 (1:0) bei Hertha BSC mit einem Traumtor auf spektakuläre Weise ein und führte die Sachsen bis auf zwei Punkte an den FC Bayern heran. RB nutzte damit die erneute Steilvorlage des schwächelnden Tabellenführers und Rekordmeisters.