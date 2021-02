Serie A: Inter Mailand besiegt AC Milan - Lukaku trifft, Ibrahimovic blass

Im Mailänder Stadtderby gelingt Inter Mailand ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft. Romelu Lukaku entscheidet das Duell mit Zlatan Ibrahimovic für sich.

Lukaku schlägt Ibrahimovic, Inter demütigt den AC: Im 228. Mailänder Stadtderby haben die Nerazzurri einen großen Schritt in Richtung italienische Fußballmeisterschaft gemacht.

Inter gewann am Sonntag mit 3:0 (1:0) beim AC und baute seinen Vorsprung an der Spitze der Serie A aus. ( Tabelle der Serie A )

Der Schwede aufseiten des AC wurde stark zugestellt und blieb so meist wirkungslos, nach 75 Minuten wurde er ausgewechselt.

Ibrahimovic scheitert an Inter-Keeper

Milan hatte vor allem gegen Ende der ersten und zu Beginn der zweiten Hälfte starke Phasen, auch Ibrahimovic scheiterte aber wiederholt am starken Inter-Torwart Samir Handanovic.

Der nächste Vergleich zwischen "Ibra" und Lukaku war mit Spannung erwartet worden, denn der letzte hatte es in sich: Während des Pokalspiels zwischen dem AC und Inter (1:2) Ende Januar bezeichnete Ibrahimovic den Belgier als "kleinen Esel", es kam zu einem hitzigen Wortgefecht und Raufereien.

Ein Mailand-Klub holt wohl den Titel

Inters Abstand auf Verfolger Milan beträgt nun vier Punkte (53:49), der Dritte AS Rom (43) spielt am späten Abend noch bei Benevento Calcio.

Nach neun Meistertiteln in Serie für Juventus Turin dürfte der Scudetto in diesem Jahr wieder in die Lombardei gehen, der AC war zuletzt 2011 Meister, Inter 2010.