3. Liga: FC Bayern II unterliegt Viktoria Köln, Magdeburg verliert

Viktoria Köln feiert in der 3. Liga ein seltenes Erfolgserlebnis. Der FC Bayern II verliert das Spiel und einen Spieler durch Gelb-Rot..

Viktoria Köln hat seine Negativserie in der 3. Liga beendet und die Abstiegsplätze verlassen.

Am 25. Spieltag siegten die Domstädter bei Bayern München II mit 1:0 (1:0) durch das Tor von Lucas Cueto (18.). Nach dem ersten Dreier nach zuvor acht Partien ohne Sieg verbesserte sich die Viktoria in der Tabelle auf den 14. Tabellenplatz. München spielte nach Gelb-Rot gegen Kilian Senkbeil (75.) in Unterzahl. (3. Liga: Spielplan und Ergebnisse)