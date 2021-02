FC Schalke: Ultras dringen vor Derby in Team-Hotel ein, treffen auf Schneider

Weil die von Schalke engagierten Sicherheitskräfte die offenbar gewaltbereiten Ultras nicht stoppen konnten, drang die Gruppe sogar bis in den Besprechungsraum der Mannschaft vor. Da die Spieler aber auf ihren Zimmern weilten, trafen sie dort lediglich Sportvorstand Jochen Schneider und Teammanger Sascha Riether an.

"Natürlich ist so ein Vorfall in der Spielvorbereitung nicht förderlich. Wir haben die Situation aber schnell deeskaliert und in Gesprächen gelöst", erklärte Schneider am Tag nach dem mit 0:4 verlorenen Derby. Die Ultra-Bande habe sich zunächst überreden lassen, das Gelände wieder zu verlassen, ehe es im Außenbereich noch zu einem Austausch mit Kapitän Sead Kolasinac und Ralf Fährmann kam.