2. Bundesliga: HSV unterliegt Würzburg, Fortuna besiegt 96, Nürnberg jubelt

Der Hamburger SV verliert nach einer lange Zeit erschreckenden Leistung in Würzburg. Der HSV wacht viel zu spät auf. Düsseldorf besiegt Hannover in Unterzahl.

Der Hamburger SV hat sich nach einer über weite Strecken erschreckenden Leistung in der 2. Bundesliga trotz einer späten Aufholjagd blamiert.

"Es war ein gebrauchter Nachmittag. In den ersten 70 Minuten war es zu wenig von uns", sagte HSV-Kapitän Tim Leibold bei NDR2 : "Das wirft uns aber nicht aus der Bahn."

HSV von der Rolle - Ulreich patzt

Dabei begann der HSV in den Anfangsminuten dominant und drängte den Außenseiter in die eigene Hälfte. Ein Freistoß von Sonny Kittel klatschte an den Außenpfosten (9.).