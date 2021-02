Eberl stärkt Rose erneut: "Habe nullkommanull Zweifel"

Er sei davon "überzeugt, dass Marco Rose vor anderthalb Jahren der beste Trainer für Borussia Mönchengladbach war", betonte Eberl - und bei dieser Einschätzung bleibe er. Ganz gleich, ob der Trainer nun gehe oder nicht. Die kommenden Spiele in der Champions League, im DFB-Pokal mit dem Viertelfinale gegen den BVB und in der Bundesliga seien "richtungweisend". Doch er habe "nullkommanull Zweifel, dass wir das hinbekommen. Wir sind so stark, dass wir diese Einschläge verkraften können."