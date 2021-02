Borussia Mönchengladbach: Max Eberl über Marco Rose und Pleite gegen Mainz

Eberl ärgert vor allem das Abwehrverhalten der Borussia: "Wir bekommen im Moment hinten Tore, die sehr ärgerlich sind, weil sie oft mit Fehlern von uns zutun haben. Dementsprechend war die Niederlage echt bitter. Es tut halt weh, wenn wir gegen Köln und Mainz nicht punkten. In beiden Spielen wäre ein Punkt verdient gewesen. Doch wir haben beide verloren, das macht die Ausgangslage in der Bundesliga nicht leichter."

Pokalsieg? "Damit wäre ich sehr glücklich"

Eberl würde sogar einen weiteren Absturz in der Bundesliga in Kauf nehmen - wenn es so laufen würde, wie bei Eintracht Frankfurt vor drei Jahren. Damals hatte Niko Kovac seinen Wechsel im Sommer nach München verkündet und gewann nur noch ein einziges Bundesligaspiel. Im DFB-Pokal gelang ihm allerdings ein Coup, als er mit der Eintracht den FC Bayern im Finale bezwang.

Dass die Anhänger der Fohlen durch die zweiten Heimpleite in Folge (zuvor das 1:2 gegen den 1. FC Köln) immer mehr die Faust in der Tasche ballen, kann der Gladbach-Manager nachvollziehen. "Natürlich kann die die Enttäuschung und den Frust verstehen, dass Marco sich anders entschieden hat. Emotionen gehören bei uns im Geschäft dazu. Ich verstehe das, wenn Menschen dann traurig sind."

Eberl: "Nicht so, dass irgendetwas unvollendet ist"

Dennoch verliert Eberl kein schlechtes Wort über Rose. "Marco hat in den eineinhalb Jahren einen sehr guten Job gemacht. Wir haben in einer extrem schwierigen Saison die Champions League erreicht. Wir sind das erste Mal seit 1977 im Europapokal in einer K.o.-Runde. Mit Manchester City haben wir natürlich einen sehr großen Gegner, aber wir sind dabei. Und wir haben ein Pokal-Viertelfinale zu Hause gegen Borussia Dortmund. Es ist ja nicht so, dass irgendetwas unvollendet ist. Wir sind ja noch mittendrin. Und darum geht es."