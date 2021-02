Djokovic gewinnt zum neunten Mal die Australian Open

Djokovic holt seinen neunten Titel in Australien © AFP/SID/GLYN KIRK

Novak Djokovic bleibt bei den Australian Open unantastbar und hat mit dem neunten Titelgewinn seinen beeindruckenden Rekord ausgebaut. Der Weltranglistenerste aus Serbien erteilte dem Russen Daniil Medwedew am Sonntag mit 7:5, 6:2, 6:2 eine Lehrstunde und blieb auch in seinem neunten Finale in Melbourne unbesiegt.