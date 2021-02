WM-Slalom: Pertl führt, Straßer chancenlos

Für das Finale hatte der Internationale Skiverband FIS am Samstag kurzfristig das Reglement geändert. In Anbetracht der hohen Temperaturen und der dadurch zu erwartenden schlechten Pistenverhältnisse werden nur die ersten 15 des ersten Laufs in umgekehrter Reihenfolge starten. Im Weltcup beginnt sonst der zunächst auf Rang 30 platzierte Fahrer den zweiten Durchgang.