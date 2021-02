Olympia in Tokio: Osaka will sich nicht stressen

Naomi Osaka will sich nicht zu großem Druck vor den Olympischen Spielen in Tokio aussetzen.

Naomi Osaka will sich nicht zu großem Druck vor den Olympischen Spielen in Tokio aussetzen. "Ich will nicht zu viel darüber nachdenken, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu viel analysiere und mich damit selbst unter Stress setze", sagte die Japanerin am Sonntag, einen Tag nach ihrem Triumph bei den Australian Open: "Es ist noch ein weiter Weg bis dahin."