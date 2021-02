Münchner Gesundheitsreferentin: Rummenigge "kein gutes Beispiel"

Karl-Heinz Rummenigge ist in Sachen Maskenpflicht kein Vorbild, meint die Münchner Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Zurek wies derweil den Vorwurf zurück, es gebe durch die Behörden eine Sonderbehandlung des Fußballs. "Wir sind da wirklich sehr strikt. Bei uns gibt es keinerlei Ausnahmen, egal ob jemand in einer Profiliga spielt oder ob es sich um einen Kontakt handelt, der in einem normalen Büro oder in der Familie stattfindet", betonte sie.