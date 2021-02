500 Tage vor Turnierstart: UEFA enthüllt Logo für Frauen-EM

500 Tage vor dem ersten Anstoß im Old Trafford hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) das Logo für die Frauen-EM 2022 in England präsentiert.

500 Tage vor dem ersten Anstoß im Old Trafford hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) das Logo für die Frauen-EM 2022 in England präsentiert. Der "frische und markante Look" des in blau und rot gehaltenen Emblems solle "Aufbruchstimmung" vermitteln, erklärte die frühere Nationalspielerin Nadine Keßler als UEFA-Chefin für Frauenfußball.