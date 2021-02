Bundesliga: Casten Schmidt von Hertha BSC über Goldelse, Klopp, Hoeneß

Carsten Schmidt strebt mit Hertha BSC große Ziele an. Der Hauptstadt-Klub ruft ein neues Projekt ins Leben - auch Jürgen Klopp und Uli Hoeneß spielen dabei eine Rolle.

Diesen Namen hat Hertha BSC dem Strategie-Prozess gegeben, der den Bundesligisten in neue Höhen führen soll. Benannt wurde das Projekt nach der Göttin Victoria auf der Berliner Siegessäule. "Im Januar haben wir eine Ist-Analyse erarbeitet. Bis Juni werden unsere Strategie für die Jahre bis 2025 definiert und die sportlichen und unternehmerischen Ziele klar festgelegt sein", sagte Berlins Vorstandsvorsitzender Carsten Schmidt der Bild -Zeitung.

Festgelegt werden solle dabei beispielsweise, "wie wir Fußball spielen wollen, welche Spielphilosophie wir haben." Man arbeite mit allen Mitarbeitern an einer neuen Strategie. Den Begriff vom "Big City Club" benutze er dabei nicht. "Allerdings finde ich ihn legitim, wenn man ihn einfach übersetzt. Er bedeutet Großstadt-Klub. Das sind wir", sagte Schmidt.

Schmidt informiert sich bei Hoeneß und Matthäus

Mannschaft und Fans sollen in Zukunft eins sein: "Ich habe da Bilder im Kopf, zum Beispiel Dortmund in der Klopp-Zeit. Das ist eine Vision, die ich im Team anstreben will." Um die Hertha auf das nächste Level zu heben, tauscht sich Schmidt mit vielen Menschen aus.