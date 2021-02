Nach achtstündiger Unterbrechung: Colorado gewinnt Freiluftspiel am Lake Tahoe

Die NHL hat am Lake Tahoe extra eine Eisfläche auf einem Golfplatz errichtet, in der Nacht zum Montag findet das zweite Spiel zwischen den Boston Bruins und den Philadelphia Flyers statt. "Wir haben bereits 30 Outdoor-Spiele organisiert. Bei diesem hier haben wir die bislang schwierigsten Wetterbedingungen - dabei ist es so ein schöner Tag", so Bettman.