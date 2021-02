Auftakt am Tivoli: DFB-Frauen gegen die Red Flames gefordert

500 Tage vor Beginn der Frauen-EM in England starten die deutschen Fußballerinnen mit dem Länderspiel gegen Belgien in ihr Länderspieljahr.

Das Drei-Nationen-Turnier unter Nachbarn ist zugleich der erste Schritt in der Vorbereitung auf die EM 2022 im Mutterland des Fußballs.

Dort will der Rekordeuropameister wieder an seine Erfolgszeiten anknüpfen. "Wir wollen bei der EM um den Titel mitspielen", erklärte Mittelfeldspielerin Sara Däbritz, "daran arbeiten wir." Vor allem das zweite Duell mit den Europameisterinnen aus den Niederlanden am Mittwoch (18.30 Uhr/beide Eurosport) in Venlo wird aufzeigen, wo die verjüngte DFB-Auswahl in ihrer Entwicklung steht.