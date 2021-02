Biathlon-WM: Röiseland jagt Gold-Rekord von Neuner

Eine Goldmedaille fehlt der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland noch zum WM-Rekord der früheren deutschen Biathlon-Königin Magdalena Neuner. Die 30-jährige Röiseland gewann am Samstag mit dem Team nach der Mixed-Staffel ihr zweites Gold bei der WM in Pokljuka und hat damit insgesamt elf Titel auf ihrem Konto. Noch in Slowenien könnte sie mit Rekordweltmeisterin Neuner (12) gleichziehen.