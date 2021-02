Sportstudio: Rummenigge warnt vor Neiddebatte im Fußball

Rummenigge will keine Neiddebatte © POOL/POOL/SID/TOM WELLER

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge von Meister Bayern München hat in Coronazeiten vor einer gefährlichen Tendenz in Bezug auf den Fußball gewarnt.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat in Coronazeiten vor einer gefährlichen Tendenz in Bezug auf den Fußball gewarnt. "Ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir im Moment aus der Fußballdebatte keine Neiddebatte machen", sagte Rummenigge am Samstagabend im ZDF-Sportstudio.