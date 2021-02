BVB: Erling Haaland trifft mit Traumtor im Revierderby gegen Schalke

Wer gedacht hat, dass Erling Haaland seinen Gala-Auftritt in der Champions League gegen den FC Sevilla in dieser Woche nicht mehr toppen kann, hat sich geirrt.

Denn im Revierderby am Samstag erzielte der Superstar im Revierderby gegen den FC Schalke ein Tor, das sogar seinen Doppelpack in der Königsklasse in den Schatten stellte. In der 45. Minute war es soweit: Nach einer gefühlvollen Halbfeldflanke von Jadon Sancho - der das zwischenzeitliche 1:0 markiert hatte - setzte Haaland zum perfekten Seitfallzieher an.