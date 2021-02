Loris Karius von Union Berlin hat die Elfmeterschützen auf der Trinkflasche

Der Torhüter von Union Berlin hat eine starke Quote an gehaltenen Elfmetern. TV-Kameras zeigten nun, welche Gedächtnisstütze der Schlussmann für sich nutzt.

40 Elfmeter hat Loris Karius in seiner Karriere bislang auf seinen Kasten bekommen, Elfmeterschießen ausgenommen.

Satte zehn davon hat er pariert. Der Keeper von Union Berlin hat also eine starke Quote. Topstars wie Harry Kane, Thomas Müller oder Marco Reus fanden in dem 27-Jährigen schon ihren Meister.