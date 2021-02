Niederlage für "dritten Anzug" der deutschen Basketballer

Die nochmals personell geschwächte deutsche Basketball-Nationalmannschaft kassiert in der EM-Qualifikation die vierte Niederlage - gegen Großbritannien ganz spät.

Der "dritte Anzug" der deutschen Basketball-Nationalmannschaft hat in der sportlich bedeutungslosen EM-Qualifikation in Spiel fünf die vierte Niederlage kassiert.

Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl musste sich in Podgorica Großbritannien mit der Schlusssirene mit 81:83 (45:47) geschlagen geben und belegt damit in der Gruppe G weiter den vierten und letzten Platz.

Am Montag (20.00 Uhr/beide MagentaSport) steht für die deutsche Mannschaft in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro das letzte Gruppenspiel an.