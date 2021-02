Borussia Dortmund: BVB-Verteidiger Manuel Akanji vor Revierderby verletzt

Der CHECK24 Doppelpass mit David Wagner und Max Eberl am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Der Schweizer Nationalspieler, der in dieser Saison angesichts von 19 Bundesliga-Partien sowie drei DFB-Pokal- und fünf Champions-League-Einsätzen als Stammkraft fast immer gesetzt war im Team von Noch-Coach Edin Terzic, erlitt einen Muskelfaserriss.

BVB: Akanji verletzt mit Muskelfaserriss

In die Dortmunder Innenverteidigung gegen Schalke rückte für Akanji nun Emre Can, der zuletzt beim 3:2 gegen den FC Sevilla in der Königsklasse noch im defensiven Mittelfeld aufgelaufen war.