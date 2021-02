DEL: DEG vs. Kölner Haie - diese Spieler prägen den Klassiker

"Da lauf ich auf und davon!" Draisaitl und Co. stellen sich den "Dummen Fragen"

Die beiden Westklubs verbindet eine der bekanntesten Rivalität des deutschen Sports, vor allem in den Achtzigern und Neunzigern fesselten die großen Duelle mit Legenden wie Udo Kießling, Gerd Truntschka, Dieter Hegen und den Torhütern Joseph "Peppi" Heiß und Helmut de Raaf - die kurioserweise allesamt für jeweils beide Klubs aktiv waren.

Am Sonntagabend steigt in der PENNY DEL der 230. rheinische Kracher (ab 17 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Was ist diesmal zu erwarten von der Mutter aller Derbys zwischen den einstigen Serienmeistern?