FC Bayern: Schiedsrichter-Frust bei Hansi Flick gegen Frankfurt

Bayern-Trainer Hansi Flick hat gegen die Eintracht in der Halbzeit Redebarf. Sein erster Weg führt ihn in Richtung Schiedsrichter-Gespann.

Selten hat Hansi Flick am Schiedsrichter-Gespann etwas auszusetzen. In Frankfurt hatte der Bayern-Trainer jedoch gehörig Gesprächsbedarf - und das bereits unmittelbar nach dem Pausenpfiff.

Während seine Spieler nach einer Katastrophen-Leistung und einem 0:2 im Rücken mit hängenden Köpfen in die Kabine verschwanden, ging Flick erstmal schnurstracks zum Schiedsrichtergespann um Sascha Stegemann aus Niederkassel, um es noch am Mittelpunkt zu Rede zu stellen.

Der CHECK24 Doppelpass mit David Wagner und Max Eberl am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Kingsley Coman flankte von links, Robert Lewandowski wurde aus Flicks Sicht im Strafraum behindert. Stegemann entschied jedoch auf einen Freistoß für die SGE, weil der Pole den Ball aus seiner Wahrnehmung in der Luft mit der Hand berührte.

Bayern-Trainer Flick kassiert Gelbe Karte

Zwar gelang Robert Lewandowski in der 53. Minute nach starker Vorarbeit von Leroy Sané der Anschlusstreffer, Flick Frust ging aber so weit, dass er sich in der 60. Minute von Stegemann seine erste Gelbe Karte als Trainer einfing.