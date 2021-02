Eintracht Frankfurt: Amin Younes widmet Tor den Opfern von Hanau

Der 27-Jährige rannte nach seinem traumhaften Schuss in den Winkel zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen den deutschen Rekordmeister an die Seitenlinie, wo ihm ein T-Shirt zugeworfen wurde.

Gegen Rassismus, Hass, Antisemitismus und Homophobie

"Die gesamte Eintracht-Familie steht wie schon vor einem Jahr während der Schweigeminute gegen Salzburg beim Heimspiel der UEFA Europa League nicht nur in mitfühlender Verbundenheit, sondern auch aus Überzeugung in die gemeinsame Haltung Seite an Seite mit den Hinterbliebenen", hieß es in einer Mitteilung der Frankfurter.