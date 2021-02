DFB-Frauen heiß auf Nachbarschaftsduelle: "Wollen das Turnier gewinnen"

Däbritz und Co. treffen auf Belgien und die Niederlande © FIRO/FIRO/SID

Die deutschen Fußballerinnen gehen ihren Start ins Länderspieljahr beim Drei-Nationen-Turnier mit einer Mischung aus Demut und Ehrgeiz an. "Wir sind glücklich, dass dieses Turnier mit strengen Hygienemaßnahmen stattfinden kann. Wir hatten schon lange kein Spiel mehr, daher ist die Vorfreude riesig", sagte Nationalspielerin Sara Däbritz vor dem Duell mit Belgien in Aachen am Sonntag (18.00 Uhr).