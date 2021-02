Dragan Stojkovic soll Serbien zur WM 2022 führen

Stojkovic tritt die Nachfolge von Ljubisa Tumbakovic an, der im Dezember entlassen wurde, nachdem sich Serbien nicht für die in den kommenden Sommer verschobene EURO 2020 qualifizieren konnte.

Serbien, das bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland in der Gruppenphase ausgeschieden ist, trifft in seiner Qualifikationsgruppe für die WM in Katar auf Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo sowie Irland, Aserbaidschan und Luxemburg.