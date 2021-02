Skispringen: Deutsches Mixed-Team in Rasnov kurz vor WM Fünfter

Geiger und Co. verpassen Podest © FIRO/FIRO/SID

Die deutschen Skispringer haben im letzten Wettbewerb vor der Heim-WM in Oberstdorf das Podium klar verfehlt. Im Mixed-Wettbewerb springt nur Rang 5 raus.

Das deutsche Mixed-Team um Skiflug-Weltmeister Karl Geiger hat im letzten Wettbewerb vor der Heim-WM das Podest klar verpasst. Luisa Görlich, Pius Paschke, Anna Rupprecht und Schlussspringer Geiger kamen in dem selten ausgetragenen Format mit 875,8 Punkten auf den fünften Rang.

Der Sieg beim Weltcup im rumänischen Rasnov ging an Norwegen (968,7) vor Slowenien (945,3) und Österreich (924,6). ( Skisprung-Weltcup: Alle Wettbewerbe im LIVETICKER )

Geiger zeigte einen Tag nach seinem dritten Rang im Einzel mit Sprüngen auf 91,0 m und 96,0 m erneut eine gute Leistung. In der letzten Startgruppe der besten Springer überragte aber der Norweger Halvor Einer Granerud mit Weiten von 97,0 und 96,5 m. Der Führende im Gesamtweltcup holte sich gemeinsam mit Olympiasiegerin Maren Lundby, Daniel Andre Tande und Silje Opseth den Sieg.

Paschke ersetzt Eisenbichler gut

Bei der WM steigt das Mixed am 28. Februar. Dann dürften zahlreiche Teams in einer anderen Besetzung antreten, darunter auch Deutschland: Olympiasiegerin Carina Vogt, die WM-Zweite Katharina Althaus und Juliane Seyfarth waren nicht nach Rasnov gereist, um sich in der Heimat auf die Titelkämpfe vorzubereiten.