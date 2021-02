Bundesliga: Borussia Mönchengladbach unterliegt Mainz 05 - nur Stindl trifft

In Spiel eins nach der Bekanntgabe des Abgangs von Trainer Marco Rose im Sommer kassiert Borussia Mönchengladbach eine Heimpleite gegen den FSV Mainz 05.

Der fünfmalige deutsche Meister unterlag dem abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 1:2 (1:1) und geht mit einer Hypothek in die wegweisenden Spiele in der Liga, der Champions League und im DFB-Pokal in den nächsten Wochen. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)