Reinhard Rauball drückt Schalke die Daumen - nur nicht im Derby vs. BVB

Reinhard Rauball drückt dem Revierrivalen Schalke 04 die Daumen für den Klassenerhalt - die drei Punkte im Derby am Samstag ( Bundesliga: Schalke 04 - Borussia Dortmund am Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER ) hat der Präsident von Borussia Dortmund allerdings fest für seinen Verein eingeplant.

"Die Leistung in Sevilla war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Nun geht es um Verstetigung", sagte Rauball. Dortmund hatte im Achtelfinale der Champions League am Mittwoch beim FC Sevilla 3:2 gewonnen, in der Bundesliga steht der Vizemeister vor dem 22. Spieltag nur auf dem sechsten Platz - mit sechs Punkten Rückstand auf die Champions-League-Plätze.