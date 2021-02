Justin Kluivert berichtet von Zusammenbruch von Abdelhak Nouri bei Ajax

Justin Kluivert spielt auf Leihbasis in Leipzig © AFP/SID/RONNY HARTMANN

"Das war der schlimmste Moment meines Lebens. Ich stand einfach nur unter Schock, konnte es gar nicht glauben", sagte 21 Jahre alte Profi von RB Leipzig im Interview mit Goal und Spox: "In der einen Sekunde stehst Du noch mit ihm auf dem Platz und machst Späße und in der nächsten Sekunde ist alles anders. Es ging so unglaublich schnell."