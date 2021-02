Max Kruse berichtet von Gesprächen mit FC Bayern und Jürgen Klopp

Max Kruse plaudert in einem Podcast aus dem Nähkästchen! Der Union-Stürmer wäre fast bei Jürgen Klopp gelandet - auch Bayern und Dortmund wollten ihn.

Kruse berichtet von Gespräch mit Salihamidzic

Dann sei laut Kruse die Kontaktaufnahme durch Salihamidzic, der damals noch als Sportdirektor beim FC Bayern fungierte, erfolgt. "Hasan wollte sich in der Woche mal melden", erinnert sich Kruse: "Hat er natürlich nicht."

Kruse stand vor Liverpool-Wechsel

Divock Origis Heldentaten verhinderten also einen möglichen Kruse-Wechsel in die Premier League. "In dem Moment war das enttäuschend", gibt Kruse zu.