Formel 1: Romain Grosjean über Feuer-Crash und Erinnerungen an den Tod

Es waren dramatische Bilder, als Romain Grosjean Ende November beim Grand Prix von Bahrain in die Leitplanke krachte und sein Bolide in Flammen aufging .

Doch die fürchterlichen Erinnerungen daran setzen Grosjean nach wie vor mächtig zu, wie er nun im Schweizer Radio und Fernsehen in der Talk-Sendung Gredig direkt offenbarte - insbesondere auch, was seine Kinder betrifft.

Doch dann, so Grosjean weiter, "dachte ich an meine drei Kinder und sagte: "Nein, sie sollen nicht ohne Vater leben.'" ( Rennkalender der Formel 1 2021 )

Vorsichtig wird Grosjean abtransporiert und in ein Krankenhaus gebracht. Wie Haas inzwischen bestätigt hat, erlitt er lediglich Verbrennungen an beiden Handrücken und blieb von Brüchen verschont © Imago

Das Auto wird dabei in zwei Teile gerissen und geht sofort in Flammen auf © Imago

SPORT1 zeigt angesichts des letztlich glimpflichen Ausgangs die Bilder rund um den schrecklichen Feuer-Unfall und erklärt, was passiert ist und wer bzw. was Grosjean das Leben rettete © Getty Images

Grosjean über Feuer-Unfall: "Hirn drückte Resetknopf"

Dem Tod entronnen zu sein, verdankt der französisch-schweizerische Rennfahrer eigenen Eindrücken zufolge vor allem dem Umstand, trotz der Extremsituation in seinem brennenden Fahrzeug schließlich doch nicht in Panik verfallen zu sein.

"Ich dachte: 'Okay ich brenne, ich habe Feuer um mich.' Es war aber kurioserweise nicht heiß, das hat mein Gehirn verdrängt", erklärte Grosjean. "Ich war überzeugt, dass es im Cockpit nicht brannte. Die TV-Bilder zeigen ja aber deutlich, dass es von Anfang an lichterloh brannte."

"Mein Hirn spielte verrückt, versuchte Lösungen zu finden. In dem Moment, wo ich entspannt habe, hat mein Gehirn einen Resetknopf gedrückt", fügte er an. ( NEWS: Alles zur Formel 1 )

Grosjean: So trainiert er seine Hände

"Das Geräusch des Feuers kam erst nach zwei Wochen in mein Bewusstsein, dabei ist es doch so laut. Der Geruch des brennenden Karbons kam erst jetzt zurück. Das alles war in dem Moment nicht wichtig, mein Gehirn hat es ausgeblendet", so Grosjean, der inzwischen keine Medikamente mehr nehmen müsse.