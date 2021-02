ALBA Berlin verliert in der EuroLeague bei Fenerbahce Istanbul

ALBA Berlin verlor in der EuroLeague erneut © AFP/POOL/SID/ADAM PRETTY

ALBA Berlin liefert Fenerbahce Istanbul in der EuroLeague einen großen Kampf, muss sich am Ende aber knapp geschlagen geben.

Nach dem Ende der Siegesserie in der easycredit Basketball Bundesliga (BBL) hat der deutsche Meister Alba Berlin auch in der EuroLeague eine Niederlage kassiert.

Das Team von Trainer Aito Garcia Reneses, das in der Liga zuletzt nach elf Siegen in Bamberg verloren hatte, kassierte bei Fenerbahce Istanbul um Danilo Barthel ein 84:89 (42:45). Nach der vierten Niederlage nacheinander in der Königsklasse stehen die Berliner als Tabellen-16. bei 8:17 Siegen.