Derby FC Schalke 04 - Borussia Dortmund heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Derby-Zeit! Der FC Schalke 04 braucht im Abstiegskampf dringend Punkte, der BVB will die Champions-League-Plätze nicht aus den Augen verlieren.

Derby-Abend in der Bundesliga!

Treffen der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund am Samstag am 22. Spieltag zum vorerst letzten Mal in Deutschlands Fußball-Oberhaus aufeinander? (Spielplan und alle Ergebnisse der Bundesliga)