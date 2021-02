Bochum verpasst Sprung an Zweitliga-Spitze

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Westfalen verloren bei Erzgebirge Aue nach zuletzt zwei Siegen in Serie 0:1 (0:1) und könnten im weiteren Verlauf des Spieltags vom zweiten Aufstiegsplatz auf den Relegationsrang abrutschen. Die Gastgeber hingegen stellten nach nur einem Punkt aus den vorherigen drei Spielen durch das Siegtor von Gaetan Bussmann (29.) vorläufig Kontakt zum oberen Tabellendrittel her.