Jens Lehmann würde Wechsel von Schalke zum BVB "nicht nochmal machen"

Lehmann: "Menge Schaden hinterlassen"

"Dann zu Dortmund zu gehen - nochmal würde ich das nicht in meinem Leben machen", sagte der 51-Jährige im Bild-Podcast "Rivalen - die größten Duelle im Sport" vor dem Derby zwischen Schalke 04 und dem BVB in der Bundesliga am Samstag (Bundesliga: Schalke 04 - BVB ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).