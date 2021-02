BVB-Präsident Rauball: Kulturgut-Idee im Fußball "etwas untergegangen"

Für Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball hat der Profi-Fußball durch Fehlentwicklungen einen Ansehensverlust erlitten. "Der Fußball hat Schaden genommen in der jüngeren Vergangenheit", konstatierte der 74-Jährige in einem Interview mit der Funke Mediengruppe: "Fußball ist Kulturgut. Die Idee, den Sport mit den Gefühlen der Menschen in Einklang zu bringen - das ist etwas untergegangen."