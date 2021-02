Christian Pulisic beim FC Chelsea: Thomas Tuchel glaubt an Zukunft

Christian Pulisic kommt unter Thomas Tuchel beim FC Chelsea nicht wie zuvor zum Zug und hat wieder mal körperliche Probleme. Was passiert im Sommer?

In den bisherigen sechs Partien unter Thomas Tuchel durfte der frühere Dortmunder nur einmal im FA Cup von Beginn an ran ( Die Tabelle der Premier League ).

Tuchel glaubt an Pulisics Qualitäten

Tuchel glaubt aber an eine weitere Zusammenarbeit mit dem US-Amerikaner, denn "Chelsea hat Christian aus einem bestimmten Grund gekauft, wegen seiner Qualität, wegen seines Potenzials, und es ist unsere Aufgabe, das Beste aus ihm herauszuholen".

Tuchels Forderungen an Pulisic

Pulisic habe in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er das Niveau besitze, um bei den Blues Stammspieler zu sein und "um einen großen Einfluss in diesem Verein zu haben".

Nachdem Pulisic in den letzten sieben Liga-Spielen unter Frank Lampard immer in der Startelf stand, zieht Tuchel meist andere vor. Beim Sieg gegen Sheffield fehlte Pulisic aus privaten Gründen, gegen Newcastle im letzten Spiel setzte ihn Tuchel schlicht nicht ein.

Pulisic gab Rätsel auf

Zudem hat Pulisic in London immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. So ist auch sein Einsatz gegen den FC Southampton am Samstag fraglich.