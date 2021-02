Anzeige

Handball, HBL: THW Kiel aus Quarantäne zum Ligaspiel - Jicha in Wut Quarantäne-Kaltstart: Kiel in Rage

Der THW Kiel um Trainer Filip Jicha sind wütend wegen der Corona-Verordnungen und das Termin-Beharren in der Handball-Bundesliga © Imago

Wegen der Corona-Maßnahmen sind die Handballer des THW Kiel in Quarantäne, können noch nicht mal wirklich trainieren. Direkt wieder in der Liga ran zu müssen, sorgt für Zoff.

Das nächste Flensburger Ausrufezeichen im Kampf um die deutsche Meisterschaft verfolgten die Kieler Handballer gezwungenermaßen auf dem heimischen Sofa. (NEWS: Alles zur HBL)

Während der Erzrivale aus dem hohen Norden in der Bundesliga von Sieg zu Sieg eilt, sind die THW-Stars seit 14 Tagen zum Zuschauen verdammt.

"Die Jungs haben zwei Wochen lang nur im Wohnzimmer trainiert, durften nicht laufen gehen oder konnten auch nur einen Ball werfen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi verärgert.

Verärgert deshalb, weil die aktuelle Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein sogenannte Quarantäne-Ersatzmaßnahmen für Berufssportler nicht vorsieht und dem Rekordmeister deshalb eine Trainingsgenehmigung für Donnerstag und Freitag durch das zuständige Gesundheitsamt verwehrt wurde.

THW-Boss Szilagyi sauer über Corona-Behörden

Verärgert aber vor allem, weil Kiel am kommenden Sonntag, nur einen Tag nach der Rückkehr aus der Quarantäne, auf Geheiß der Handball-Bundesliga (HBL) gegen den SC Magdeburg (16.00 Uhr) antreten muss. Da fehlen mir bei der Entscheidung, einer Verlegung nicht zuzustimmen, die Verhältnismäßigkeit und das Fingerspitzengefühl", so Szilagyi.

Es sei "im Hinblick auf die Gesundheit der Spieler bedenklich, nach 14 Tagen Quarantäne und nur einer gemeinsamen Trainingseinheit in der Halle zu einem Bundesligaspiel antreten zu müssen". (Tabelle der Handball-Bundesliga).

Auch THW-Coach Filip Jicha ist in Rage: "Ich fühle mich ungerecht behandelt. Die Handball-Familie hat sich entschieden, die Saison wie geplant zu Ende spielen zu wollen. Flensburg und wir repräsentieren den deutschen Handball in einer spielintensiven Champions League, sind da erfolgreich."

"Dass man in dieser Situation bei der HBL auf die vorhandenen Regeln verweist und einem Mitglied der Familie so etwas antut, keine andere Lösung findet – das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen", so der Tcheche weiter, der in seiner ersten Emotion, "weil ich den Jungs gegenüber auch eine Fürsorgepflicht habe", sogar bereit gewesen wäre, das Spiel ausfallen zu lassen und den Magdeburgern die Punkte am grünen Tisch zu überlassen.

Coach Jicha erwog sogar Spielverzicht

Am Ende aber, berichtete Szilagyi, habe "ausnahmslos jeder unserer Spieler (...) sich dagegen ausgesprochen, die Punkte kampflos herzuschenken. Das zeigt einmal mehr die überragende Einstellung unserer Mannschaft."

Die Regeln der HBL sehen vor, dass eine Mannschaft eine Spielverlegung dann beantragen kann, wenn mehr als 50 Prozent der Spieler im Kader – beispielsweise durch Quarantäneauflagen – nicht spielfähig sind.

Der THW hatte auf eine Ausnahme gehofft wie im Fall der MT Melsungen, der nach 14 Tagen Quarantäne der Wunsch nach mehr Vorbereitungszeit auf die Partie gegen den Bergischen HC gestattet wurde, die HBL das Spiel schließlich von Donnerstag auf Sonntag verlegte. (Spielplan und Ergebnisse der Handball-Bundesliga).

"Die Jungs haben entschieden, keine Opfer sein zu wollen. Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen", meint Jicha - wenngleich "die Spieler wissen, dass das Verletzungsrisiko enorm ist."

THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt - das steht im Handball für Tradition, Leidenschaft und ein ganz besonderes Derby. An diesem Sonntag kommt es schon am 4. Spieltag zum Duell der beiden Nordrivalen (ab 13.40 Uhr im LIVETICKER) © Imago Und in der noch so jungen Saison hat der THW einen Titel schon sicher - dank eines Siegs im September beim Supercup in Düsseldorf. Aber auch die früheren Derby lieferten spannende Geschichten. SPORT1 blickt zurück auf die spektakuläre Derby-Geschichte © Imago KIELS DOUBLE 2000: Durch vier Vize-Meisterschaften in fünf Jahren erwarb Flensburg sich in den Neunzigern den Ruf als "Ewiger Zweiter". Im neuen Jahrtausend der schmerzhafte Höhepunkt: Flensburg verliert erst das Pokalfinale mit 25:26 nach Verlängerung gegen Kiel (im Bild: Klaus-Dieter Petersen und Staffan Olsson), dann trotz Punktgleichheit die Meisterschaft © Getty Images FLENSBURGS MEISTER-PREMIERE 2004: Vier Jahre später brachen die Flensburger mit Trainer Kent-Harry Andersson dann den Bann und wurden erstmals Meister und auch zum zweiten Mal in Folge Pokalsieger (Kiel war Gegner im Halbfinale). In der Liga war ein 32:27 gegen den THW der Schlüssel zum Titel © Getty Images Anzeige FINALE DER CHAMPIONS LEAGUE 2007: Der Triumph in der Königsklasse, den der THW damals noch in Hin- und Rückspiel einfuhr, blieb nicht nur wegen des historischen Triples für Kim Andersson und die Kieler in Erinnerung. Im Februar 2009 kamen Betrugsvorwürfe auf - ein veritabler Skandal © Getty Images Dem damaligen Führungsduo aus Manager Uwe Schwenker (l.) und Trainer Noka Serdarusic wurde vorgeworfen, in mindestens zehn Spielen die Schiedsrichter bestochen zu haben - darunter eben jenes Champions-League-Finale von 2007. Am 26. Januar 2012 wurden Schwenker und Serdarusic vor einem ordentlichen Gericht freigesprochen © Getty Images DHB-POKALFINALE 2013: Kiel gelang eine spektakuläre Aufholjagd. Nach 12:16-Pausenrückstand siegten die Landeshauptstädter noch mit 33:30. Lars Kaufmann und Jicha schenkten sich nichts © Getty Images Die französische Torwartlegende Thierry Omeyer, wie man ihn in Kiel kannte: mit lautstarkem Jubel über den Triumph © Getty Images Anzeige Teamkollege und Landsmann Daniel Narcisse stand dem Torhüter in Nichts nach. Die heiße Rivalität produziert immer wieder neue Helden © Getty Images FINALE DER CHAMPIONS LEAGUE 2014: In der Saison 2013/14 standen sich Flensburg und Kiel erneut im Endspiel der Königsklasse gegenüber. Die SG siegte mit 30:28 und gewann damit zum ersten Mal den wichtigsten europäischen Pokal © Getty Images Schon damals bestach Flensburgs Keeper Mattias Andersson mit wichtigen Paraden und rettete den Sieg gegen sein Ex-Team, für das er zwischen 2001 und 2008 zwischen den Pfosten gestanden hatte - und für das er nun, mit 42, als Nothelfer von der Bank aus wieder gegen die SG antritt © Getty Images Anschließend ließ der Schwede seiner Freude freien Lauf. Mit Kiel hatte er 2007 zwar schon einmal die Champions League gewonnen, aber doppelt hält bekanntlich besser © Getty Images Anzeige Auch Jim Gottfridsson und Hampus Wanne feierten den Champions-League-Triumph 2014 gebührend. Kein Wunder: Der Titel ist bis heute der größte der Flensburger Vereinsgeschichte - und gelang auch noch ausgerechnet gegen den Erzrivalen © Getty Images SECHSERPACK 2015/2016: In der Saison 2015/16 kam es zu insgesamt sechs (!) Aufeinandertreffen - mit Vorteilen für Flensburg. Kiel holte zum Saisonstart zwar den Supercup, dafür schaltete Flensburg den THW im Viertelfinale des DHB-Pokals aus und gewann beide Liga-Spiele. In der Champions League gab es jeweils einen Heimsieg © Getty Images Gleich drei Mal innerhalb von zehn Tagen standen sich die beiden Rivalen gegenüber. Das erste Duell wurde zu einem echten Thriller: Beide Teams agierten auf Augenhöhe, Flensburgs Andreas Eggert setzte einen Siebenmeter nach der Schlusssirene an den Pfosten - und die Zebras jubelten © Getty Images Wenige Tage später folgte das nächste Duell - diesmal in der Champions League. Die Flensburger feierten einen deutlichen 30:22-Sieg und nahmen erfolgreich Revanche für die Liga-Pleite... © Getty Images Anzeige ... nur um sich im Champions-League-Rückspiel erneut denkbar knapp geschlagen geben zu müssen. Eine Vier-Tore-Führung zur Halbzeit retteten die Kieler mit Ach und Krach ins Ziel. In der Tabelle landete man trotz des Sieges hinter den Flensburgern © Getty Images DHB-POKALFINALE 2017: Im Final Four des DHB-Pokals im April trafen Holger Glandorf und Co. im Endspiel wieder auf den THW und kassierten eine bittere Niederlage. Am Ende prangte ein deutliches 29:23 von der Anzeigetafel der Hamburger Barclaycard Arena © Getty Images MEISTERKAMPF 2017/18: Kurz vor dem Ende der Spielzeit legte der alte Rivale ausgerechnet in Kiel den Grundstein für die überraschende Meisterschaft und gewann mit 29:25 - fortan war die SG nicht mehr aufzuhalten © Getty Images Von den drei vorherigen Aufeinandertreffen der Saison konnte Flensburg dagegen kurioserweise kein einziges für sich entscheiden. In der Gruppenphase der Champions League gab es ein Unentschieden und eine knappe Pleite © Getty Images Anzeige Im Hinspiel der Bundesliga schossen die Kieler die SG mit 35:27 aus der Halle - einer der wenigen Lichtblicke in einer für den Rekordmeister enttäuschenden Saison © Getty Images MEISTERKAMPF 2018/19: Auch in dieser Saison krönte sich die SG zum Meister. Daran änderte auch eine 18:20-Niederlage in Kiel am 30. Spieltag nichts mehr © Getty Images In Düsseldorf waren beide Teams nur wenigen Wochen danach im Supercup erneut aufeinander getroffen - und Kiels Domagoj Duvnjak wurde dabei zur tragischen Figur © Getty Images Erst verwarf er kurz vor Ende der regulären Spielzeit beim Stand von 26:26 den letzten Wurf, ehe er im Siebenmeterschießen (31:32) an Flensburgs Keeper Benjamin Buric scheiterte © Getty Images Anzeige So durften die Spieler der SG Flensburg-Handewitt auch mal wieder jubeln © Getty Images SAISON 2019/20: In der 101. Auflage des ewigen Duells ließen die Zebras gleich mal die Muskeln spielen - und wiesen die Flensburger mit 28:24 souverän die Schranken © Imago Genauso wie nur zwei Wochen später beim traditionellen Supercup - da muss THW-Coach Filip Jicha doch eigentlich gar nicht so verbissen gucken - zumal die Kieler am Ende auch mal wieder Meister wurden. Wie, ist allerdings eine ziemlich einzigartige Geschichte © Imago Kiel wurde zum Meister erklärt, nachdem sich infolge der Corona-Pandemie die Mehrheit der HBL-Klubs dazu entschieden hatte, die Saison abzubrechen. Flensburg, Meister der beiden Vorjahre, schaute in die Röhre. Auf dem Feld ist die Rivalität definitiv schöner als am grünen Tisch ... © dpa

THW Kiel im Fernduell mit Flensburg

Die Corona-Posse um die Kieler, die nach Minuspunkten (22:2 Punkte) in der Tabelle zwar weiterhin vorn liegen, inzwischen aber schon vier Spiele in Rückstand sind, drängte den sechsten Flensburger Sieg in Serie ein wenig aus dem Fokus.

Dabei unterstrich das Team von Trainer Maik Machulla (29:3 Punkte) mit dem ungefährdeten 33:29 (15:13) gegen den Verfolger Füchse Berlin seine Ansprüche - und kickte den Hauptstadt-Klub ganz nebenbei endgültig aus dem Titelrennen.

Beim Blick auf das Tableau wird klar: Obwohl nicht einmal die Hälfte der Saison gespielt ist, dürfte zum dritten Mal nacheinander alles auf einen Zweikampf der beiden Erzrivalen hinauslaufen.

Wie Berlin haben auch die anderen Konkurrenten Rhein-Neckar Löwen, der SC Magdeburg und die MT Melsungen allesamt schon neun Minuspunkte auf dem Konto.

SG Flensburg besiegt auch Füchse Berlin

Zeit zum Genießen bleibt den Flensburgern nicht. Schon am Sonntag (16.00 Uhr/Sky) steht das Duell mit dem TBV Lemgo auf dem Programm, für Machulla aber kein Grund zu klagen.

"Das ist der Weg, den wir gehen müssen in dieser schwierigen und besonderen Zeit", so der SG-Coach: "Wir müssen die Spiele alle spielen und die Lücken füllen, um die Saison zu Ende zu bekommen."

Der THW Kiel kann ein Lied davon singen - denn gerade für den Abonnementsmeister hat es das Rest-Programm mit sieben Spielen binnen 14 Tagen noch mehr als sonst in sich: Nach dem Magdeburg-Duell folgt am Dienstag das Champions-League-Heimspiel gegen Aalborg, am Donnerstag ist dann das Duell in Nantes angesagt.

Showdown in der Handball-Bundesliga! Am Sonntag entscheidet sich, wer die deutsche Meisterschaft gewinnt. Die SG Flensburg-Handewitt führt vor dem letzten Spieltag mit zwei Zählern Vorsprung auf den THW Kiel. Beide waren schon häufiger Teil eines Dramas. SPORT1 blickt auf die spannendsten Titelentscheidungen zurück © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Gettty Images/Imago 1978: Beim ersten von vier Titeln in Serie hat der TV Großwallstadt zwar das um vier Tore schlechtere Trefferverhältnis, landet dennoch mit 43:9 Punkten einen Zähler vor dem VfL Gummersbach (42:10). Joachim Deckarm (2. v. li.) und Heiner Brand (l.) sind geschlagen © Imago 1983: Der THW Kiel zieht gegen Gummersbach den Kürzeren. Der VfL (36:12) gewinnt genau das eine Spiel mehr, das am Ende vor dem THW (34:14) zum Titel reicht. Im gleichen Jahr folgt auch der Gewinn des Europapokals, den Erhard Wunderlich und Brand gebührend bejubeln © Imago 1984: Ein Sieg liegt auch 1984 nur zwischen Meister Großwallstadt (40:12) und Verfolger TUSEM Essen (38:14). Auf dem Bild: Kurt Klühspies mit dem IHF-Pokal © Imago Anzeige 1985: In Gummersbach spritzt der Champagner! Kiel muss im engen Titelrennen 1985 wie zwei Jahre zuvor Gummersbach (41:11) den Vortritt lassen. Es fehlt nur ein Pünktchen, denn bei der Tordifferenz hat der THW (40:12) mit elf Treffern mehr sogar die Nase vorn. Kiel gewinnt in Summe ein Spiel mehr als der spätere Meister, leistet sich aber auch sechs Niederlagen - Gummersbach nur vier © Imago 1988: Auch wenn die Mienen etwas anderes vermuten lassen - Gummersbach unter Trainer Brand (2. v. l.) setzt sich auch 1988 knapp durch. Der VfL (40:12) tütet mit einem Sieg Vorsprung vor der TuRU Düsseldorf (38:14) den Meistertitel ein © Imago 1996: Inzwischen ist Kiel nervenstark. Lange Zeit gibt es kaum einen Kieler Titel, bei dem es nicht eng wird. 1996 hat der THW (44:16) am Ende einen Sieg mehr auf dem Konto als Flensburg (42:18). Magnus Wislander lässt die Sektkorken knallen © Getty Images 1998: Der TBV Lemgo muss ebenfalls erkennen, dass bei spannungsgeladenen Meisterschaften am Ende immer häufiger der THW die Nase vorn hat. Ein Pünktchen mehr reicht den Kielern (41:15) zum Titel, die in der Saison 97/98 auch Deutscher und EHF-Pokalsieger werden © Getty Images Anzeige 1999: In Bauarbeiteranzügen feiern die Zebras um den heutigen Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen (l.) die Meisterschaft. Kiels Spezialisten für enge Entscheidungen schlagen erneut zu: Ein Sieg mehr als Verfolger Flensburg (46:14), und der Titel geht an den THW (48:12) © Getty Images 2000: Im neuen Jahrtausend wird das Titelrennen zum Herzschlagfinale. Die erste Meisterschaft im neuen Millenium wird nur durch das Torverhältnis entschieden. Kiel und Flensburg liegen nach 34 Spieltagen mit 52:16 Punkten gleichauf. Ein Team hat aber die um 17 Treffer bessere Tordifferenz. Welches? Natürlich der THW… © Getty Images 2001: Der SC Magdeburg stoppt die Dominanz des THW, der 2001 nur Fünfter wird. Magdeburg (59:17) rettet einen Punkt Vorsprung gegen den TBV Lemgo (58:18) ins Ziel und feiert den Titel. Stefan Kretzschmar kann sein Glück kaum fassen © Getty Images 2002: Der Rekordmeister schlägt zurück! Morten Berre feiert nach einem dramatischen Meisterkampf standesgemäß auf dem Rathausbalkon und bringt auch den EHF-Pokal mit. Im knappen Rennen gegen die HSG Nordhorn (53:15) reicht den "Zebras" (54:14) am Ende ein mickriger Punkt mehr zum Titel. Der Dritte Lemgo (52:16) verpasst die Meistertrophäe auch nur hauchdünn © Getty Images Anzeige 2004: Torwart-Ikone Jan Holpert präsentiert den Flensburger Anhängern die Schale. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird die SG Meister - und wie: Flensburg (58:10) feiert den Titel, Erzrivale Kiel ist nur einen Sieg dahinter (56:12) und hat auch die um 16 Treffer bessere Tordifferenz © Getty Images 2005: Die Bundesligapartie zwischen Kiel und Flensburg 2005 endet unentschieden - und mit Tumulten. Am Ende der Saison hat der THW (62:6) aber mit nur einem Sieg vor der SG (60:8) die Nase vorn. Bitter: Wäre es am Ende auf die Tordifferenz angekommen, hätte Flensburg (+197) vor Kiel (+181) gestanden. Es ist der erste von sechs Titeln in Serie für die "Zebras" © Getty Images 2007: Die engste Meisterschaftsentscheidung vor dem Drama von 2014 gibt es 2007 - und auch damals ist Kiel beteiligt. Im Zweikampf mit dem HSV Hamburg entscheidet das Torverhältnis. 98 Tore liegt der Rekordmeister vorne und darf sich über den 13. Meistertitel freuen. Nikola Karabatic (l.) bekommt von Kim Andersson (r.) eine Kostprobe des Siegerchampagners © Getty Images 2010: Auch Daniel Narcisse lässt sich das Meistergetränk - in diesem Fall Bier - schmecken. Mit einem 27:24 über Großwallstadt sichert sich Kiel 2010 den sechsten Titel in Folge - mit einem Zähler Vorsprung vor dem HSV. Ein einziges Remis mehr sorgt nach 34 Spieltagen dafür, dass der THW (62:6 Punkte) vor den Hamburgern über die Ziellinie geht (61:7) © Getty Images Anzeige 2014: Eine kaum zu toppende Dramatik spielt sich 2013/2014 ab. Vor dem letzten Spieltag liegen die Rhein-Neckar Löwen an der Tabellenspitze und gewinnen sogar mit 40:35 in Gummersbach. Am Ende jubelt dennoch Kiel... © Getty Images ...und die Löwen trauern. Denn dank eines 37:23-Kantersieges über die Füchse Berlin zieht der THW am 34. Spieltag noch an den Mannheimern vorbei und sichert sich den Titel. Zwei Tore fehlen den Löwen zur Meisterschaft © Getty Images 2015: Ein Jahr später ist den Kielern um Trainer Alfred Gislason nach dem 20. Titel die Erleichterung anzusehen. Nur einen Sieg hat der THW am Ende Vorsprung auf die Löwen. Bis zum 27. Spieltag sind die Mannheimer noch gleichauf. Im direkten Duell am 28. Spieltag gibt es ein 23:23, am 30. Spieltag leisten sich die Rein-Neckar Löwen dann in Wetzlar (27:31) den entscheidenden Patzer © Getty Images 2018: Die SG Flensburg-Handewitt sichert sich die zweite deutsche Meisterschaft nach 2004 - und liefert sich im entscheidenden Spiel eine wahre Nervenschlacht. Die Partie gegen Göppingen endet 22:21. Am Ende beträgt der Vorsprung auf Verfolger Rhein-Neckar Löwen gerade einmal einen Zähler © Getty Images Anzeige 2019: Auch dieses Jahr steht Flensburg in der Tabelle ganz oben, Kiel befindet sich in der Position des Verfolgers und muss auf einen Ausrutscher der SG beim Bergischen HC hoffen. Der THW empfängt TSV Hannover-Burgdorf © Getty Images Kann Flensburg den Titel nach einer souveränen Saison verteidigen? Oder jubeln am Ende doch noch die Zebras? © Getty Images

Weiter geht es mit den Heimspielen gegen Berlin (28. Februar), Celje (2. März), Zagreb (4. März) und Nordhorn-Lingen (6. März).

Mammut-Programm für THW wie nie zuvor

Damit nicht genug: Nach der sich anschließenden Nationalmannschaftswoche inklusive Olympia-Qualifikation drohen bis zu 31 weitere Partien in nur 105 Tagen bis zum letzten Spieltag am 27. Juni.

Jicha bringt es so auf den Punkt: "Das werden die härtesten 17 Wochen der Vereinsgeschichte. In so einer Situation war ja noch kein Verein der Welt."

