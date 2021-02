FC Bayern: Coronafälle häufen sich - droht eine Gruppenquarantäne?

Gesundheitsreferat nahm Kontakt zu Pavard auf

Grundsätzlich gelte: Das GSR nehme "nach Erhalt der Mitteilung über eine positive Testung einer Person mit Wohnsitz in München so rasch wie möglich mit der infizierten Person (IP) Kontakt auf" - in diesem Fall Benjamin Pavard.

Heißt: Die Bayern-Spieler, die mit Pavard in diesem nahen Kontakt standen, kämen prinzipiell infrage. Würden diese als KP1 identifiziert werden, werden sie vom GSR kontaktiert, in 14-tägige Quarantäne gestellt und getestet.

Gesundheitsreferat prüft Bayerns Verhalten

Kann Bayern-Spiel sogar ausfallen?

Die Untersuchungen dauern aber noch an. Abgeschlossen seien sie erst, wenn die infizierte Person - also Pavard - und mögliche Kontaktpersonen der 1. Kategorie aus der Quarantäne entlassen wurden.

Zu einem möglichen Ausfall der Spiele des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt am Samstag oder Lazio Rom am Dienstag in der Champions League wollte die Behörde keine Angaben machen und verwies darauf, in einem laufenden Verfahren "keine personenbezogenen Ermittlungsdaten an die Öffentlichkeit" zu geben.