FC Bayern: Die Verletzung von Corentin Tolisso und die Folgen

"Wir rechnen mindestens mit drei Monaten. Ich hoffe, dass er gutes Heilfleisch hat. Es ist aber eine Stelle, die nicht so einfach ist!"

Hansi Flick zeigte sich tief betroffen, als er am Freitag die Verletzungsdauer von Corentin Tolisso verkünden musste. Der 26-jährige Franzose hatte sich am Donnerstag im Training ohne Fremdeinwirkung einen Sehnenriss im linken, vorderen Oberschenkel zugezogen und wurde bereits am Freitagmorgen operiert.