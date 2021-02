Bundesliga: VfL Wolfsburg siegt bei Arminia Bielefeld und klettert in der Tabelle

Allerdings mussten die Wölfe zu Beginn des Spiels ordentlich arbeiten, um in der engmaschigen Arminia-Defensive eine Lücke zu finden. Das 1:0 von Steffen war die erste Situation, in der die Gastgeber nicht Herr der Lage waren und die Gäste bestraften das eiskalt.

Damit war das Spiel statistisch schon so gut wie entschieden. 12 Mal geriet Bielefeld bisher in dieser Saison in Rückstand, einen Punkt konnten die Ostwestfalen nie mitnehmen.

Vlap verpasst den Ausgleich für Bielefeld

Fast im Gegenzug war Wolfsburg aber ordentlich mit dem Glück im Bunde. Neuzugang Michel Vlap kam nach einem verlorenen Kopfballduell von John Anthony Brooks am Strafraum völlig frei zum Schuss - der Leihspieler vom RSC Anderlecht reagierte aber zu hektisch und schob den Ball rechts am Kasten vorbei.

Wolfsburg springt auf Rang drei

Allerdings kann er seine Serie nicht weiter ausbauen. Brooks hatte in der 37. Minute seine fünfte gelbe Karte gesehen und muss damit am nächsten Spieltag gegen Hertha BSC Berlin zuschauen. ( SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse )

Robert Lewandowski wurde in der vergangenen Spielzeit zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern ist daher auch in dieser Saison wieder Topfavorit auf den Titel. Kann ihm in der Spielzeit 2020/21 jemand das Wasser reichen? SPORT1 zeigt die Torjägerliste © Imago

Der VfL Wolfsburg, der das sechste Zu-Null-Spiel in Folge feiert, springt mit diesem Sieg zumindest vorübergehend auf den dritten Rang in der Tabelle. Mittlerweile wird das Ziel Champions League auch offiziell in den Mund genommen bei den Wölfen. "Wenn wir weiter so konzentriert bleiben, sind wir ein Champions-League-Kandidat. Wenn ich etwas anderes sagen würde, würde ich lügen", gestand Doppelpacker Steffen, fügte aber auch hinzu:" Aber wir müssen konzentriert bleiben, nur dann bleiben wir da vorne. Es ist ein hartes Stück Arbeit."