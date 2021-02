2. Bundesliga: Bochum verliert in Aue, Braunschweig mit Heimsieg gegen den Jahn

Mit Bochum stolpert schon das dritte Top-Team in Aue © Imago

Zum Auftakt des 22. Spieltags in der 2. Bundesliga verpasst der VfL Bochum bei Erzgebirge Aue den Sprung an die Tabellenspitze. Braunschweig sammelt wichtige Punkte.

Dabei waren die Bochumer stark in die Partie gestartet. Bereits nach sechs Minuten scheiterte Gerrit Holtmann aus spitzem Winkel am Pfosten. Aber die Anfangsoffensive der Gäste verpuffte und die Hausherren kämpften sich immer besser in die Partie.